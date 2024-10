Inter, Inzaghi contento a metà: “dobbiamo chiudere prima le partite”

CalcioWeb

E’ soddisfatto Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter nella partita del campionato di Serie A contro il Torino con il risultato di 3-2. “Dobbiamo fare ancora di più. La squadra ha lavorato comunque benissimo ma dobbiamo chiudere prima le partite. Abbiamo approcciato bene i due tempi, vedere una squadra che fa 3 partite così mi fa dire bravi a questi ragazzi”.

Sulle difficoltà difensive: “contro Manchester City e Stella Rossa non abbiamo preso gol, ma avremmo potuto. Sia oggi che a Udine c’erano meno avvisaglie e invece l’abbiamo preso. Posso dire che questi ragazzi hanno grande predisposizione. Stiamo pagando più del dovuto”.

Su Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan, mai sostituiti nelle ultime partite: “erano giocatori che potevano fare tre gare in una settimana. Stiamo crescendo tutti. Ho biosgno di tutti. Mi mettono in difficoltà: si allenano bene tutti quanti. Non sono scelte mirate, ma derivate”.