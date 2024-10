Adorante X2, la Juve Stabia prenota un tavolo al secondo posto: Sampdoria battuta 1-2 | CLASSIFICA

CalcioWeb

Venerdì sera a lume di Lanterna in un Luigi Ferraris deserto per le intemperanze e gli strascichi del post derby. Adorante prenota ‘tutto il locale’, per due, come i gol che rifila alla Sampdoria nell’anticipo che apre l’8ª Giornata di Serie B e regala il secondo posto solitario ai campani.

Al 36′ il solito Massimo Coda, servito da Bellemo, porta avanti la Sampdoria che, forte di due successi consecutivi, pregusta già la continuazione della scalata in classifica. Nella ripresa un uno-due pugilistico: al 47′ e al 50′ Adorante ribalta la gara e la Doria. Juve Stabia seconda a quota 14 punti alle spalle del Pisa, Sampdoria 14ª a +1 sulla zona Playout.

Risultati 8ª Giornata Serie B

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Sampdoria-Juve Stabia 1-2

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Frosinone-Carrarese

Pisa-Cesena

Sassuolo-Cittadella

Spezia-Reggiana

Domenica 6 ottobre

Ore 15:00

Catanzaro-Modena

Cosenza-Sudtirol

Cremonese-Bari

Mantova-Brescia

Palermo-Salernitana

Classifica Serie B

Pisa 16 Juve Stabia 14 Spezia 13 Brescia 12 Sassuolo 12 Cesena 11 Palermo 11 Cremonese 10 Mantova 10 Bari 9 Reggiana 9 Sudtirol 9 Modena 8 Sampdoria 8 Salernitana 8 Catanzaro 7 Cittadella 7 Frosinone 6 Cosenza 5 Carrarese 4