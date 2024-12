Serie A in chiaro su Dazn: come vedere gratis Lazio-Inter

CalcioWeb

Dopo la prima sperimentazione in chiaro con Milan-Napoli, Dazn svela la seconda partita che verrà trasmessa in modalità gratuita: si tratta del big match tra Lazio e Inter in programma lunedì 16 dicembre alle 20:45.

Come vedere gratis Lazio-Inter

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Per registrarsi è sufficiente accedere al sito, selezionare Lazio-Inter in home page e inserire la propria per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Per quanto riguarda invece le smart tv, dal 28 ottobre è possibile aprire l’app Dazn dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.