L’infortunio, gli esami ed il tumore: difensore sottoposto ad operazione [NOME e DETTAGLI]

Una brutta scoperta in seguito ad un infortunio. Poi gli esami e la diagnosi: un tumore benigno nel muscolo posteriore della coscia sinistra. E’ la storia di Ewerton, difensore brasiliano classe 1989 dell’Amburgo. La notizia è stata comunicata direttamente dal club tedesco, il calciatore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

“Il difensore centrale dell’HSV Ewerton ha avuto un tumore benigno nei muscoli posteriori della coscia sinistra rimosso chirurgicamente alla fine della scorsa settimana. Il tumore era stato precedentemente scoperto durante un esame e la sua rimozione chirurgica era stata raccomandata da un medico. Il 31enne, che è passato dall’1. FC Norimberga all’HSV la scorsa estate, spera che il tumore dei muscoli della coscia sia stato la causa degli infortuni della passata stagione e, di conseguenza, sia stato eliminato. Ewerton, che finora ha fatto solo cinque apparizioni a causa degli infortuni, ora deve osservare uno stop di due settimane prima di poter aumentare lentamente il suo carico di lavoro di allenamento. Hamburger SV lo supporta con il suo team medico e spera in una pronta guarigione”. In stagione il calciatore ha collezionato soltanto 5 presenze. Adesso un periodo di pausa, poi il rientro graduale in vista della prossima stagione. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del calciatore.