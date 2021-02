Si è conclusa la 21esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Cagliari, due squadre in corsa per obiettivi diversi. Ciro Immobile si conferma un grande goleador, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Il primo tempo la partita è stato abbastanza bloccato, si sono verificate occasioni da una parte e dall’altra ma senza riuscire a concretizzare. Al 61′ l’episodio che svolta la partita, giocata di Milinkovic-Savic e Immobile non sbaglia per il vantaggio dell’11 di Simone Inzaghi. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-0. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Lazio-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

Lazio (3-5-2): Reina 6.5; Musacchio 5.5, Acerbi 6.5, Radu 5.5; Lazzari 7, Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 7, Luis Alberto 6.5, Marusic 5.5; Correa 6.5, Immobile 7. A disp.: Alia, R. Pereira, A. Pereira, Hoedt, Parolo s.v., Escalante s.v., Lulic 6, Caicedo, Akpa Akpro 6, Muriqi 6, Fares. All.: S. Inzaghi.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno 6.5; Godin 6.5, Walukiewicz 5.5, Rugani 5; Zappa 6.5, Nandez 6, Marin 6, Lykogiannis 5.5; Nainggolan 5.5, Joao Pedro 5; Pavoletti 6. A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli 5, Simeone 6, Calabresi, Tramoni, Asamoah, Pereiro s.v., Cerri s.v., Carboni. All.: Di Francesco.