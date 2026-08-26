UEFA Nations League e Azzurri: guida al torneo, sfide dell’Italia e biglietti per Bologna

Con i riflettori accesi sui campionati nazionali e l’avvio della nuova stagione di Serie A (della cui prima giornata abbiamo parlato qui), il calendario calcistico entra subito nel vivo. Le emozioni dei club si intrecciano con le grandi notti europee di Champions League, Europa League e Conference League, offrendo agli appassionati un programma fitto di appuntamenti. In questo scenario a ritmo battente, torna protagonista anche la Nazionale azzurra impegnata nella UEFA Nations League. Di seguito una panoramica su come funziona la competizione continentale per nazionali e tutte le indicazioni dettagliate su biglietti, prezzi e modalità d’accesso per seguire dal vivo la sfida degli Azzurri a Bologna contro la Turchia.

Cos’è e come funziona la UEFA Nations League

La UEFA Nations League è il torneo internazionale ideato dalla UEFA per coinvolgere le selezioni europee in gare ufficiali e ad alta intensità, riducendo lo spazio dedicato alle classiche amichevoli. Il torneo si sviluppa in diverse leghe (con un sistema a gironi che prevede promozioni e retrocessioni): le prime classificate della Lega A si contendono poi l’accesso alla Final Four per conquistare il trofeo.

L’impatto sul Ranking FIFA e sui sorteggi

Oltre alla posta in palio per il titolo, la Nations League ricopre un ruolo strategico per la classifica mondiale. Trattandosi di gare ufficiali, i match attribuiscono un punteggio pesante nel Ranking FIFA, molto più alto rispetto alle normali partite amichevoli. Ottenere risultati positivi in questo torneo è essenziale per difendere o risalire le posizioni nel ranking — un fattore chiave per la Nazionale italiana, chiamata a proteggere il proprio status (già penalizzato dalla mancata qualificazione all’ultima Coppa del Mondo) per i futuri sorteggi di qualificazione ai prossimi Mondiali e a Euro 2028, al via nel marzo 2027.

Gli impegni dell’Italia: la sfida con la Turchia a Bologna

All’interno del proprio raggruppamento casalingo di UEFA Nations League, la Nazionale italiana affronterà la Turchia nel suo secondo incontro interno, e la vendita dei biglietti è ufficialmente partita proprio nelle ultime ore.

Data e orario: Lunedì 5 ottobre, ore 20.45.

Stadio: Renato Dall’Ara di Bologna.

I precedenti degli Azzurri a Bologna

Il capoluogo emiliano torna a ospitare la Nazionale a distanza di poco tempo dall’ultimo scontro diretto con i turchi: il 4 giugno 2024, infatti, la sfida amichevole di preparazione agli Europei disputata al Dall’Ara terminò 0-0. Nel complesso, la storia dell’Italia a Bologna vanta 24 incontri disputati, con un bilancio di 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Informazioni su biglietti, tariffe e agevolazioni

Per assistere dal vivo alla sfida di Bologna tra Italia e Turchia, la vendita dei tagliandi è gestita attraverso i canali ufficiali FIGC e presso la rete di punti vendita autorizzati Vivaticket, oltre alle opzioni dedicate di Corporate Hospitality via e-mail. La fascia di prezzo è volutamente ampia per consentire la partecipazione a diverse tipologie di pubblico: si va dai 20 euro per i settori popolari di curva fino ai 260 euro per le postazioni d’onore in Fieldbox e Poltrona Gold con servizio di ospitalità. Per incentivare la presenza delle famiglie e dei tifosi di ogni età, sono previsti biglietti a tariffa ridotta destinati a:

Under 12, Under 18 e Over 65 , con sconti dedicati in diversi settori dello stadio;

Promo Famiglia , riservata in Tribuna Coperta Laterale per gruppi composti da due adulti e minorenni;

Accrediti speciali, con procedure d’accesso riservate sia ai tifosi con disabilità sia ai titolari di tessere federali CONI e FIGC tramite la piattaforma online dedicata.

Il calendario degli Azzurri in Nations League

Nel proprio percorso all’interno del girone di Lega A, l’Italia è attesa da un ciclo di sfide ad alto tasso di spettacolarità. Ecco il quadro completo dei sei incontri che vedranno protagonisti gli Azzurri:

Italia – Belgio : venerdì 25 settembre, Stadio Olimpico (Roma), ore 20.45

: venerdì 25 settembre, Stadio Olimpico (Roma), ore 20.45 Turchia – Italia : lunedì 28 settembre, Ataturk Spor Kompleksi (Bursa), ore 20.45

: lunedì 28 settembre, Ataturk Spor Kompleksi (Bursa), ore 20.45 Francia – Italia : venerdì 2 ottobre, Stade de France (Saint-Denis), ore 20.45

: venerdì 2 ottobre, Stade de France (Saint-Denis), ore 20.45 Italia – Turchia: lunedì 5 ottobre, Stadio Renato Dall’Ara (Bologna), ore 20.45

lunedì 5 ottobre, Stadio Renato Dall’Ara (Bologna), ore 20.45 Italia – Francia : giovedì 12 novembre, Stadio Giuseppe Meazza (Milano), ore 20.45

: giovedì 12 novembre, Stadio Giuseppe Meazza (Milano), ore 20.45 Belgio – Italia: domenica 15 novembre, Stadio Re Baldovino (Bruxelles), ore 20.45

Un nuovo capitolo per la Nazionale di Roberto Mancini

Il cammino in UEFA Nations League rappresenta un momento di svolta cruciale per il movimento azzurro. Gli Azzurri scendono di nuovo sul rettangolo verde guidati da Roberto Mancini, tornato quest’estate sulla panchina della Nazionale dopo le recenti turbolenze e i complessi avvicendamenti in guida tecnica (si veda il caso Pirlo, Maldini e Leonardo). Per il CT e per la squadra, il torneo non è soltanto un’opportunità per accumulare punti preziosi nel Ranking FIFA o puntare alla fase finale, ma il terreno di prova fondamentale per ritrovare identità, continuità e solidità di gioco. Le sfide di alto livello contro le grandi d’Europa saranno il test ideale per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi, a partire proprio dal calore del pubblico di Bologna nella sfida contro la Turchia.