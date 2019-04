Udinese, le ultime dal campo in vista del recupero contro la Lazio

Igor Tudor si appresta ad attuare un ampio turn over nel recupero di mercoledì contro la Lazio. Rispetto alla gara con la Roma sono previste cinque novità: in difesa Wilmot sostituirà Samir (con Stryger Larsen che da esterno destro agirà da centrale), nel mezzo rientrano Sandro, Badu, Zeegelaar e Ingelsson, mentre in avanti il tandem sarà composto da De Paul e Lasagna.