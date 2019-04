Juve fuori dalla Champions, Marchisio: “Avere Ronaldo non dà certezza di vincere”

Juve fuori dalla Champions. Il giorno dopo la disfatta nella massima competizione europea, da buon ex aveva sostenuto i bianconeri affermando che si sarebbero rialzati. Ora Claudio Marchisio torna a parlare dell’eliminazione della Juventus per mano dell’Ajax.

Ecco le sue parole in un’intervista al Corriere della Sera: “C’erano grandi attese, costruite anche giustamente dentro e fuori la Juve. Con Ronaldo si pensava di aver eliminato quel poco che mancava per vincere la Champions. Invece, non è andata così. Per quel che ho visto quest’estate prima di lasciare Torino, tutto girava attorno a lui, perché alzava il livello di ogni giocatore e dava tantissima autostima. Ma un campione, per quanto immenso, non ti può dare la certezza di vincere. Altrimenti Ronaldo e Messi si sarebbero spartiti le ultime 10-15 edizioni. Il sogno è andato in frantumi perché non si era messo in discussione questo: il calcio non è una scienza esatta. Possibili strascichi? Può essere, perché l’Ajax è giovane, gioca un calcio nuovo, non solo molto bello ma anche efficace. Ma ha eliminato anche il Real e non è più una sorpresa“.

Quella di domani rischia di essere una festa scudetto triste: “Sicuramente per l’ambiente e per i tifosi potrà essere una giornata diversa da come uno se l’aspettava. Ma un professionista sa riconoscere l’importanza del momento e quindi esploderà la gioia per il lavoro svolto. Deve essere così anche per il tifoso: se la storia in Champions è sfortunata, la parte positiva è che la Juve continua a vincere. E non è una cosa scontata. Già adesso bisogna ricordarsi che ci sono squadre che non solo non vincono da tanto, ma neppure si avvicinano alla Juve. E questo è il frutto di una struttura che ormai è tra le top 5 al mondo. La Juve ha sempre lavorato per crescere e starle dietro su un percorso lungo è difficile. Ma la sua stessa storia recente racconta che non è necessario spendere tantissimo per strutturare da cima a fondo il rilancio. Servono competenze e qualità“.