Atalanta-Lazio, Salvini: “Inaccettabile impiegare 3000 agenti”

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel suo intervento in piazza a Veroli, dove sta incontrando i sostenitori ed i simpatizzanti della Lega a sostegno del candidato sindaco Marco Bussaglia, ha parlato della finale di Coppa Italia: “Tra qualche ora si giocherà Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico, e abbiamo dovuto impiegare 3000 agenti per il servizio d’ordine. Questo è inaccettabile. Si distolgono forze importanti che potrebbero essere utilizzate per una maggiore prevenzione sul territorio”.