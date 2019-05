Il Barcellona piazza il colpo Ludovit Reis. La stagione del club blaugrana è stata ottima nonostante l’eliminazione in Champions League, Messi e compagni hanno conquistato la Liga spagnola. Intanto attraverso un comunicato sul proprio sito internet, il Barcellona ha annunciato l’ingaggio del giovane olandese Ludovit Reis dall’FC Groningen per 3,25 milioni di euro. Il calciatore ha firmato un contratto “per le prossime tre stagioni, fino al 2022, espandibile per altre due” con una “clausola rescissoria di 100 milioni di euro”. Il calciatore ha effettuato mercoledì le tradizionali visite mediche e poi firmato il contratto con il club blaugrana.