CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore ma non solo la dirigenza bianconera si muove già sul calciomercato con l’intenzione di rinforzare una squadra già fortissima. Ecco il punto da parte di ‘TuttoSport’, soluzioni interessanti. La cessione eccellente potrebbe essere quella di Cancelo, il Manchester City ha presentato un’offerta da 60 milioni di euro, cifra molto importante che potrebbe convincere i bianconeri. Per l’eventuale sostituto il nome seguito è quello di Cristiano Piccini del Valencia, tra le alternative c’è anche la candidatura di Trippier che però al momento risulta più vicino al Napoli. Per il centrocampo si pensa ad una sinergia con l’Atalanta, si tratta di Traore dell’Empoli, la trattativa con la Fiorentina è sfumata, la Juventus potrebbe acquistarlo e poi girarlo a Gasperini. Per il ruolo di portiere Perin potrebbe già salutare destinazione Roma, per il sostituto si fa il nome di Keylor Navas del Real Madrid.