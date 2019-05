Calciomercato Lecce, si lavora per il centrocampo: spuntano due nomi importanti. Intanto c’è l’ipotesi di un clamoroso ritorno

Calciomercato Lecce – Il Lecce, tornato in Serie A dopo 7 anni, è già al lavoro per regalare a Liverani o a chi per lui una squadra all’altezza della Serie A. Il tecnico, fautore della promozione, è finito da diverso tempo nel mirino della Lazio e potrebbe approdare nella Capitale in caso di addio di Simone Inzaghi. Per uno degli autori della risalita del Lecce che potrebbe lasciare, ce n’è uno che giura amore alla causa giallorossa. Ha infatti prolungato il suo contratto fino al 2022 Andrea La Mantia. Il bomber salentino, autore di 17 gol in Serie B, punta a riconfermarsi anche in Serie A. Già detto dei nomi seguiti dal ds Meluso in giro per il mondo, grazie anche al viaggio in Polonia al Mondiale Under 20, le attenzioni della società si sono rivolte al reparto nevralgico del campo. Due i nomi in cima alle preferenze: Danilo Cataldi, reduce dalla stagione con la maglia della Lazio, e Andrea Bertolacci, mai utilizzato da Gattuso al Milan (per lui si tratterebbe di un ritorno in terra pugliese). L’ostacolo per entrambi sarebbe l’ingaggio alto percepito nei due club di appartenenza ma la voglia di rilancio dei due calciatori potrebbe fare il gioco del Lecce.

Non solo a centrocampo. Il Lecce cerca rinforzi anche in attacco. Nei giorni scorsi, CalcioWeb ha parlato dei sondaggi fatti per Antenucci, Destro e Maxi Lopez. Il ds Meluso cerca una punta di esperienza da affiancare a La Mantia. Infine, manovre anche in difesa. Come riporta TuttoB.com interesse vivo per Fabio Pisacane, centrale del Cagliari. Il difensore, di origine campana, è reduce da una buona stagione con i sardi e potrebbe essere il nome giusto per il reparto arretrato del Lecce. Intanto, secondo quanto riportato da Viola news, si profila il clamoroso ritorno di Pantaleo Corvino. Il dg salentino, attualmente alla Fiorentina, potrebbe fare ritorno a casa, dove è già stato dal 1998 al 2005, portando al Lecce nomi come Bojinov, Chevanton, Vucinic e Ledesma.