Serata magica per il Chelsea, le dichiarazioni dei protagonisti: l’addio di Hazard e le parole sulla conferma di Sarri

“Sono molto orgoglioso, questa squadra ha meritato di vincere”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante del Chelsea Olivier Giroud dopo il successo in Europa League contro l’Arsenal. “E’ stato un primo tempo interessante ma senza gol, siamo riusciti a fare meglio nella ripresa” ha detto l’ex dell’Arsenal. “Questi due club mi hanno cambiato la vita, mi hanno dato l’opportunita’ di giocare in Premier League. Non volevo festeggiare contro l’Arsenal, ma sono cosi’ orgoglioso di vincere questo trofeo con il Chelsea”.

Poi altre dichiarazioni dei protagonisti. “Entrambe le squadre erano nervose all’inizio perche’ era una finale ma il gol di Giroud e’ stato l’inizio di una grande serata”. Sono queste le parole di Eden Hazard. “Abbiamo giocato bene e controllato il match. Sarri ci ha detto all’intervallo di continuare a giocare il nostro calcio – ha spiegato ai microfoni di BT Sport il belga che nella prossima stagione cambiera’ squadra – Sono felice di lasciare con questo trofeo. Il mio obiettivo era solo vincere questa finale, per il futuro vedremo nei prossimi giorni. Io ho gia’ deciso, adesso sto aspettando entrambi i club. Penso sia un arrivederci ma nel calcio mai dire mai. Il mio sogno era giocare in Premier League e ci sono riuscito in uno dei club piu’ importanti, forse adesso e’ il momento di nuove sfide”.

“E’ troppo bello vincere un trofeo cosi’ importante dopo un anno lungo e difficile. Credo che abbiamo meritato, al di la’ delle critiche abbiamo fatto una grande stagione perche’ alla fine conta il risultato”. Sono queste le parole di Jorginho. “Siamo arrivati terzi in campionato, giocato la finale di Coppa di Lega e vinto oggi – ha proseguito il centrocampista dei Blues ai microfoni di Sky Sport – le critiche fanno parte del gioco ma noi siamo felici di aver trionfato davanti ai nostri cari arrivati a Baku dopo un lungo viaggio”.

“Spero che Sarri resti qui perche’ e’ un ottimo allenatore, sono contento per lui perche’ e’ il suo primo titolo”. Questo il commento di Pedro. “E’ una sensazione bellissima, siamo contenti di aver vinto questo trofeo – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Ho segnato tanti gol nelle finali, sono contento per me e per la mia carriera. Un voto per la nostra Europa League? Siamo stati da 10, non abbiamo perso neppure una partita e vincere una finale in questo modo e’ incredibile”.

“Abbiamo avuto alti e bassi ma siamo migliorati molto e abbiamo imparato molto in questa stagione, abbiamo concluso bene e vinto un trofeo, e’ il mio terzo titolo in Europa con il Chelsea”. Lo ha dichiarato il difensore del Chelsea David Luiz. “E’ eccezionale, un grande allenatore e se lo merita. E’ stato fantastico per questo club, ora e’ il momento di parlare del titolo”.