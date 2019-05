“Inutile nascondere che la scelta di una persona col passato di Stellini (invischiato nello scandalo del calcioscommesse, ndr) nello staff tecnico ci preoccupa moltissimo ma, sebbene consci dell’apporto tecnico che le innegabili qualità professionali di Conte possano fornire al percorso futuro dell’Inter, la nostra preoccupazione riguarda soprattutto l’aspetto morale che vorremmo fosse dimostrato in futuro. Noi non siamo la Juve. Per noi vincere non è l’unica cosa che conta!. Essere interista significa vincere nel rispetto dell’avversario, accettare la sconfitta, le sentenze e non cercare alibi. Il nostro messaggio e augurio è pertanto quello che mister Conte e con lui anche Marotta, si affidino a Lele Oriali e a Zanetti ed assimilino presto lo spirito di fratellanza che sta al centro dell’essere Inter e che non deve aver nulla a che vedere coi risultati sportivi. Buon lavoro mister Conte con l’augurio di dimostrarci presto di esser all’altezza dell’Inter perché noi non siamo la Juve“.