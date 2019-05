Inghilterra – Scommette 5 sterline, ne vince 117 mila… ma se ne accorge solo per caso

Ha puntato 5 sterline sull’ultima giornata di Premier League ed ha azzeccato tutti i risultati ma, il fortunato scommettitore, se ne è reso conto solo dieci giorni dopo. Incredibile caso in Inghilterra. Una schedina buttata lì per caso e per caso il tifoso e scommettitore inglese si è accorto di aver vinto. Tra i pronostici centrati la clamorosa vittoria del già retrocesso Cardiff contro il Manchester United e tre pareggi. La sorpresa dello scommettitore è stata enorme quando dice giorni dopo ha riaperto il suo account online e ha scoperto di avere un saldo di 117,485 mila sterline (oltre 133 mila euro). Incredibile, ma succede anche questo.