Inter, le reazioni all’arrivo di Conte: le parole di Ignazio La Russa e Gad Lerner

Inter – Le parole rilasciate all’Adnkronos dal senatore Ignazio La Russa e dal giornalista Gad Lerner. Il noto politico di Fratelli d’Italia ha detto: “Sono contento di Conte per 1000 ragioni. E’ uno dei più forti, tecnicamente almeno quanto Spalletti, anche di più per la capacità di gestire lo spogliatoio e rischiare”. “Non ho obiezioni -prosegue La Russa- sul suo trascorso juventino e mi sembra che lui ora abbia il dente avvelenato. Credo anche che da soli gli allenatori non bastino. Ci vuole la base. Gli allenatori non possono sostituirsi ai campioni: il vero allenatore infatti è colui che fa dare ai suoi giocatori il massimo del loro potenziale. Immagino che la società se ha fatto una spesa così importante è perché voglia investire anche nella squadra“.

Dello stesso avviso anche Gad Lerner, giornalista e tifoso storico nerazzurro: “Sono assolutamente contento della scelta della dirigenza di prendere Conte come allenatore dell’Inter. E’ la conferma della volontà della proprietà cinese di portare la squadra al centro della scena del grande calcio. Del suo passato da bianconero non mi interessa, non sono un tifoso ‘purista’, anche perché uno dei miei figli è juventino. Anzi proprio oggi ho rinnovato l’abbonamento allo stadio e sono convinto che faranno altrettanto tutti quelli che ora brontolano per la scelta di Conte”. “C’è un precedente che potrebbe far storcere il naso – prosegue Lerner – quello di Lippi, che da juventino non riuscì ad ambientarsi nel contesto dell’Inter, ma credo che questa volta la scelta sia stata molto più ponderata da parte della società” “La curva nord non rappresenta più i tifosi dell’Inter da quando ha assunto atteggiamenti assolutamente vergognosi, penso ai cori razzisti e infami che non onorano la vocazione di una squadra che si chiama Internazionale”, conclude Lerner.