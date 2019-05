Atalanta-Lazio, Lotito: “Trofeo meritato. Inzaghi mai in discussione”

“E’ un trofeo meritato che conferma le potenzialità di questa squadra. Abbiamo la certezza di poter partecipare alla prossima Europa League”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria in Coppa Italia. “Negli ultimi anni siamo la squadra più vincente dopo la Juve, Inter e Milan. Ora dobbiamo consolidarci. Investire? Ma non è vero che io non investo”, aggiunge. Interrogato sul futuro di Simone Inzaghi, Lotito replica: “Non è mai stato in discussione”. Infine sull’episodio dubbio del rigore reclamato dall’Atalanta, il patron della Lazio conclude: “Il risultato del campo va sempre accettato, poi le dietrologie ci sono sempre state”.