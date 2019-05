Napoli, De Laurentiis: “Il San Paolo è morente. Il tetto e la legge sugli stadi da rifare”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenendo al telefono ad un convegno sulle Universiadi di Napoli 2019, ha parlato delle condizioni in cui versa lo stadio San Paolo: “Il San Paolo soffre di un radicale e sbagliato imbruttimento avvenuto nel ’90 quando miliardi di lire vennero spesi male, peggiorando uno stadio che era bellissimo e aveva anche 100.000 spettatori. Questo stadio oggi è morente“. De Laurentiis ha sottolineato che “grazie alla Regione sono stati investiti ora 25 milioni di euro e i lavori si stanno facendo in piena collaborazione con Comune e con noi. Certo, io fossi stato nel Comune di Napoli avrei previsto la pista di atletica altrove”.

De Laurentiis ha anche chiarito che “quando dico che il San Paolo è un ‘cesso’ non voglio offendere la città ma dire che la città ha subito il peggioramento dello stadio per colpa di qualcuno che negli anni ’90 si è forse pure messo in tasca soldi. Ma purtroppo a Napoli si vive alla giornata, è una realtà che conosco bene perché vengo da una famiglia napoletana che fortunatamente si è affrancata andando via dall’Italia”. Il patron azzurro ha poi promesso di migliorare lo stadio: “Sto studiando con il capo di gabinetto del Comune Auricchio, che è una valida persona dell’amministrazione, per firmare la nuova convenzione e poi vedere come migliorarlo ulteriormente. Penso ad esempio che andrebbe smontata la copertura, magari con l’aiuto dei cinesi e crearne una nuova. In generale lo stadio va vivisezionato, va studiato come portarci le persone perbene, le famiglie, i bambini. Ma è un problema di tutta Italia per questo Salvini, che ha preso una percentuale cospicua di voti, dovrebbe rimettere mano alla legge sugli stadi, sburocratizzandola”.