PANCHINA LAZIO – Molto bene in Coppa Italia, deludente in campionato ed Europa League. Può essere riassunta così la stagione della Lazio che ha vinto la Coppa Italia ma in campionato e soprattutto Europa League il percorso è stato non entusiasmante. Il presidente Lotito non ha nascosto la delusione per la stagione e sono in corso valutazioni per quanto riguarda il futuro. Negli ultimi è andato in scena un un incontro con Simone Inzaghi per valutare la possibilità di continuare il matrimonio, la fumata al momento può essere considerata nera. Sono diverse le divergenze tra le parti, la prima riguarda il rinnovo del contratto, la seconda programmi diversi per quanto riguarda il mercato. Simone Inzaghi vorrebbe la conferma dei big, Lotito invece prepara le cessioni di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Al momento non sembrano esserci i presupposti per continuare. E nonostante un altro anno di contratto Inzaghi potrebbe rimanere fermo la prossima stagione, come ribadito ormai da giorni su CalcioWeb il tecnico non è più un candidato per la panchina della Juventus. Per il sostituto il nome in pole è quello di Mihajlovic.