Playoff Serie C, le probabili formazioni delle gare di andata dei quarti di finale

PROBABILI FORMAZIONI PLAYOFF SERIE C – Si giocano questa sera alle 20,30 le gare di andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Partite che si preannunciano molto equilibrate. Spiccano i due derby Arezzo Pisa e Catania-Trapani. In Toscana va in scena un match tra due squadre molto in forma: l’Arezzo ha eliminato Novara e Viterbese, il Pisa ha avuto la meglio sulla Carrarese. Catania-Trapani sembra una finale anticipata. I rosso-azzurri saranno spinti da un “Massimino” tutto esaurito. Il Trapani fa il suo esordio in questi playoff, dopo aver giocato l’ultima volta il 5 maggio. Entrano in scena anche Triestina e Piacenza rispettivamente contro Feralpisalò e Imolese. Durante la stagione regolare la Triestina ha avuto la meglio per due volte sulla Feralpisalò, in entrambi i casi con un 2-0. Il Piacenza, dopo la cocente delusione dell’ultima giornata di campionato (con la sconfitta a Siena che ha regalato la promozione all’Entella), proverà a rifarsi su un campo ostico. L’Imolese, dopo aver perso in casa contro il Monza ha ribaltato la gara al ritorno e darà battaglia. Le probabili formazioni delle quattro partite. La diretta live su CalcioWeb a partire dalle 20,30.

PROBABILI FORMAZIONI PLAYOFF SERIE C

AREZZO-PISA (ore 20,30)

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Serrotti, Foglia, Buglio; Belloni; Cutolo, Brunori.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Meroni, Benedetti, Lisi; De Vitis, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Masucci, Pesenti.

CATANIA-TRAPANI (ore 20,30)

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Carriero, Biagianti, Bucolo; Sarno; Di Piazza, Marotta.

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Scognamillo, Ramos, Lomolino; Corapi, Taugourdeau, Aloi; Ferretti, Evacuo, Fedato.

FERALPISALO’-TRIESTINA (ore 20,30)

FERALPISALO’ (4-3-2-1): De Lucia; Legati, Giani, P. Marchi, Contessa; Magnino, Pesce, Scarsella; Vita, Maiorino; Caracciolo.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Libutti, Malomo, Codromaz, Pizzuli; Beccaro, Maracchi, Steffè, Bariti; Granoche, Procaccio.

IMOLESE-PIACENZA (ore 20,30)

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Bensaja, Carraro, Gargiulo; Mosti; Lanini, De Marchi.

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Corsinelli, Pergreffi, Bertoncini, Barlocco; Di Molfetta, Della Latta, Nicco; Corazza, Ferrari, Terrani.