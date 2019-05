Secondo la stampa inglese, il Psg sarebbe pronto a salutare Gianluigi Buffon dopo soltanto una stagione. Il sostituto potrebbe essere David De Gea, in scadenza di contratto nel 2020 e che il Manchester United vorrebbe evitare di perdere a zero. I Red Devils stanno lavorando sul rinnovo di contratto del portiere spagnolo, ma De Gea chiede 20 milioni a stagione. Il Psg sarebbe pronto a garantire all’estremo difensore una cifra molto vicina a quella richiesta e l’affare potrebbe concretizzarsi in estate.