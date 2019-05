1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di domenica 26 maggio – In primo piano tra le pagine odierne dei quotidiani c'è chiaramente l'ultima giornata di Serie A che va in scena oggi. Stasera le cinque partite che sanciranno verdetti importantissimi tra Champions e salvezza. Il Corriere titola: "Tutto in una notte". Per la Gazzetta dello Sport è: "All'ultimo voto. Le europee del campionato, chi va in Champions?". "La notte del giudizio" è il titolo invece di TuttoSport.