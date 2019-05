Rassegna stampa di venerdì 17 maggio – Questione Juve-Allegri in primo piano

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Rassegna stampa di venerdì 17 maggio – Con la stagione regolare quasi al termine, è il calciomercato ad iniziare a farla da padrone nelle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ovviamente c’è molta attesa per capire il futuro di Allegri alla Juventus dopo il colloquio di ieri con la dirigenza. TuttoSport scrive: “La purga di Max”. Per il Corriere è invece: “Agnelli-Allegri” terzo round, quello che secondo il quotidiano dovrà esserci oggi dopo la fumata grigia di ieri. Per il giornale romano, spazio anche ai famosi audio whatsapp di De Rossi: “Così mi hanno cacciato”, si legge. Gazzetta dello Sport sposta invece l’attenzione su Icardi: “Signora Icardi, e non è Wanda…”. Si legge “Maurito ha scelto e vuola la Juve, ma l’Inter lo avvisa: via soltanto alle nostre condizioni”. Sfoglia in alto la FOTOGALLERY per leggere le prime pagine.