Sampdoria, Giampaolo determinato: “Contro il Chievo per sfondare il muro dei 50 punti”

Il penultimo turno di campionato mette la Sampdoria di fronte al Chievo già retrocesso. Trasferta di Verona per la squadra di Giampaolo, che si è detto molto determinato alla conquista dei 50 punti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole.

“E’ opportuno chiudere bene, abbiamo l’opportunità di sfondare il muro dei 50 punti“. Giochiamo contro una squadra senza più motivazioni e, a differenza dell’ultima gara, ci troviamo nella stessa condizione. Dobbiamo prevalere dal punto di vista tecnico. Gli obiettivi ora diventano personali, più che collettivi. Dobbiamo però provare a chiudere in bellezza. Quagliarella bomber della serie A? Sarebbe un piccolo grande successo per tutti. Ormai mancano solo due partite e penso che Fabio possa arrivare sino in fondo. Ho passato la settimana a osservare la squadra da un punto di vista diverso rispetto al solito. Voglio capire chi ne ha ancora e chi può fare una partita seria. Rafael giocherà in porta. Tavares? Sì, probabilmente. Ho anche un’idea Praet come play, perché Vieira è rientrato solo oggi. Per il resto ancora qualche dubbio c’è. Rispetto allo scorso anno siamo migliorati in trasferta. Non mi riferisco ai risultati ma piuttosto alla tenuta mentale e caratteriale. Però non è stato fatto abbastanza per fare il salto di qualità: abbiamo capito che possiamo giocarcela e vincere contro tutti, dobbiamo cercare di capire adesso come perdere di meno“.