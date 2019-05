Sentenza Palermo – Gli aggiornamenti live, udienza terminata: si attende la sentenza

SENTENZA PALERMO – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosanero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C.

“Abbiamo tanti argomenti a nostro favore – ha dichiarato all’uscita l’avvocato Francesco Pantaleone del Palermo – li abbiamo fatti valere. Sul piano tecnico-oggettivo c’e’ da essere ottimisti, ma la situazione non è semplice perché venivamo da un pronunciamento negativo di primo grado“.

Queste, invece, le parole dell’avvocato della Salernitana, Gianmichele Gentile: “Se la discussione sui play-out di Serie B si risolverà entro 24 ore? Non credo proprio. Se la Corte d’appello confermerà la retrocessione del Palermo, noi ci batteremo per evitare che si facciano i play-out. Il decreto monocratico firmato dal Tar può essere messo in discussione, c’è giurisprudenza al riguardo“.

Alle 18.40 è terminata l’udienza alla Caf a Roma, durata oltre due ore. Si attende adesso la sentenza, prevista tra stasera e domattina. Ai microfoni di SalernitanaNews, le parole dell’avvocato del Palermo Di Ciommo, dimostratosi abbastanza fiducioso e con tanti punti da far valere. Non si è voluto sbilanciare ma ciò che i legali hanno chiesto è stato l’annullamento della sentenza in primo grado e quindi la possibilità che i playoff vengano rigiocati.

Secondo quanto riporta TuttoSalernitana.com, potrebbe finire intorno alle 18:30 l’udienza sul caso Palermo. Tanti documenti nuovi portati dal Palermo che saranno vagliati dai giudici. Al termine dell’udienza, il collegio presieduto dal prof. Cirillo si riunirà in camera di consiglio per scrivere la sentenza, che potrebbe arrivare in tarda serata o al massimo domani mattina.