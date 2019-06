Accadde oggi – 28 giugno 1994, Salenko show e il record di reti in una singola partita di un Mondiale

La consueta rubrica di CalcioWeb “Accadde oggi” ricorda un evento di ben 25 anni risalente al Mondiale di Usa 1994. Era infatti il 28 giugno 1994 e si registrava il record, che resiste ancora, di reti segnate da un singolo calciatore in una partita di Coppa del Mondo. Il calciatore in questione è Oleg Salenko, attaccante sovietico e russo dal 1991 brevemente tesserato anche dalla federazione ucraina.

La partita di cui parliamo è Russia-Camerun, terminata 6-1 e in cui l’attaccante mise a segno ben cinque reti, spianandosi la strada verso la Scarpa d’Oro di quella edizione del Mondiale. Era una rassegna particolare: la prima senza URSS, per di più organizzata negli Stati Uniti. Oleg Salenko conquistò la classifica dei cannonieri a pari merito con Hristo Stoikov, storico 9 della Bulgaria. Nato a Leningrado, si è sempre definito “sovietico” e scelse ovviamente la nazionale russa, con cui giocò i Mondiali al termine della sua stagione spagnola al Valencia. L’attaccante venne convocato con merito, riuscendo a mettersi in evidenza nel corso della competizione. Quelli segnati nel Mondiale statunitense furono gli unici goal marcati da Salenko durante la sua carriera internazionale, che si chiuse proprio con la partita contro il Camerun.