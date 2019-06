L’Atalanta guarda alla prossima stagione, oltre al mercato si pensa alla questione stadio. L’“Atleti Azzurri d’Italia” è sottoposto ad un restyling e non sarà disponibile per le prime gare del prossimo campionato. Scartata l’ipotesi dell’ormai collaudato sodalizio con il Sassuolo per il Mapei Stadium, visto l’obbligo di alternanza tra i neroverdi e la Reggiana, come riporta la “Gazzetta dello Sport” spunta l’ipotesi Tardini di Parma. Nella giornata di ieri, il presidente nerazzurro Antonio Percassi, il direttore generale Umberto Marino, il direttore operativo Roberto Spagnolo e il segretario generale Marco Semprini hanno incontrato il prefetto di Parma, Giuseppe Forlani, al quale hanno fatto esplicita richiesta. La risposta arriverà la prossima settimana ma c’è ottimismo. Il trasferimento dell’Atalanta si renderà necessario per le prime 2 o forse 3 gare casalinghe di campionato.