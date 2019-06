Bologna, ufficiale il rinnovo di Mihajlovic: accordo fino al 2022 [FOTO]

Il Bologna ha comunicato di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo di contratto di Sinisa Mihajlovic fino al 30 giugno del 2022. Questo il commento dell’allenatore serbo: “Sono felice. Ho voluto fortemente Bologna perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati“, conclude Mihajlovic.

Queste, invece, le parole del presidente del Bologna Joey Saputo: “E’ un momento importante per il nostro Club. L’accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi”.