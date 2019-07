Calciomercato, arrivano le prime ufficialità: da Pinamonti a Kownacki fino a Ventura

CALCIOMERCATO – Il calciomercato entra nel vivo. Arrivate nella giornata di oggi alcune ufficialità.

Andrea Pinamonti, grande protagonista con la maglia azzurra al Mondiale Under 20, lascia l’Inter e passa al Genoa “a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in cessione definitiva”. Lo comunica la società nerazzurra in una nota sul proprio sito ufficiale.

Dawid Kownacki lascia la Sampdoria e si trasferisce in Germania, al Fortuna Dusseldorf. Lo comunica la società ligure in una nota sul proprio sito. L’attaccante polacco è stato ceduto “a titolo temporaneo con obbligo di riscatto”.

Nuova esperienza in panchina per l’ex ct della nazionale Giampiero Ventura. L’ex allenatore del Chievo è il nuovo tecnico della Salernitana. Lo comunica la società campana in una nota sul proprio sito ufficiale. “Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto per l’attuale stagione sportiva con opzione – fa sapere la Salernitana – Nel ringraziarlo per l’encomiabile lavoro svolto e la professionalità profusa la Società augura al Sig. Leonardo Menichini le migliori fortune”.

