Chelsea, dall’Inghilterra: c’è anche Mourinho per sostituire Sarri

Sono ore calde per quanto riguarda la panchina del Chelsea, in particolar modo circolano voci su un clamoroso ritorno. Maurizio Sarri infatti è con la valigia pronto, il futuro dell’ex Napoli sembra proprio alla Juventus, per l’annuncio potrebbe essere questione di ore. Secondo quanto riporta il “Sun” – fra i candidati ci sarebbe anche Josè Mourinho ma Lampard rimane sempre il favorito. Per il portoghese sarebbe la terza esperienza ai Blues, a 4 anni dall’esonero nel 2015, sotto al sua guida ha vinto tre Premier, tre Coppe di Lega e una FA Cup in cinque anni (dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015). Il ritorno adesso sarebbe clamoroso ma non da escludere.