Cina, Lippi: “Obiettivo Qatar 2022, se fallisco vado a casa”

Obiettivo Mondiali 2022 in Qatar per Marcello Lippi, da pochi giorni tornato sulla panchina della nazionale cinese. Il tecnico campione del Mondo con gli Azzurri nel 2006 ha parlato dei suoi obiettivi e del suo contratto con la squadra in maglia rossa in un’intervista concessa a Cctv 5, il canale sportivo dell’emittente televisiva statale cinese, China Central Television. L’accordo raggiunto con la Chinese Football Association, la Federcalcio cinese, il 24 maggio scorso, prevede due fasi, ha detto, che seguono il percorso di qualificazione ai Mondiali in Qatar. “Non ho fatto un obiettivo a lungo termine perché è senza senso”, ha affermato. “Se non riusciremo a passare la prima fase, saremo fuori, e non c’è motivo per me di rimanere più a lungo”.

Lippi ha spiegato il motivo del suo ritorno in Cina, a pochi mesi dalla decisione di lasciare la panchina della nazionale, dopo la sconfitta per 3-0 con l’Iran ai quarti di finale di Coppa d’Asia, a gennaio scorso. “Dopo tre, quattro mesi a casa”, ha spiegato, “è importante che la gente abbia simili apprezzamenti e aspettative nei miei confronti. E così ho deciso di rispondere a questi sentimenti”. Molti più dubbi, invece, sulle possibilità della squadra che torna ad allenare di arrivare alla fase finale della prossima edizione dei Campionati del Mondo di calcio. “Possiamo farcela per i Mondiali del 2022 in Qatar? Non lo so“, ha ammesso il tecnico di Viareggio. “Lavoreremo senza risparmiarci. Se avremo successo, sarà grandioso e festeggeremo: se falliremo, abbraccerò tutti e me ne tornerò a casa. Così va il lavoro, e la vita. Metti tutto te stesso in una cosa e può portare al successo o al fallimento“.