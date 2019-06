Mourinho sul futuro: “mi vedo allenare una Nazionale”

“Mai dire mai, ma mi vedo più in nazionale che in club”. Sono le dichiarazioni di José Mourinho che parla così sul suo futuro nel corso di un’intervista a ‘Eleven Sport’. “Vorrei partecipare ad un Europeo o ad un Mondiale, è questo ciò che mi manca. Vorrei provare, ma non necessariamente con il Portogallo”, aggiunge l’ex tecnico, tra le altre, di Inter e Real Madrid. Nelle ultime settimane sono circolate tante voci sul futuro dello Special One, anche per quanto riguarda la panchina della Juventus, il club bianconero ha deciso di affidarsi a Maurizio Sarri e probabilmente Mourinho non è mai stato una soluzione.