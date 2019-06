Serie D, il Ciliverghe annuncia l’acquisto del centrocampista Franzoni

Il Ciliverghe Calcio è lieto di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Franzoni per la stagione 2019/20. Il calciatore, classe 1997, è stato prelevato dalla Calvina dove nell’ultima stagione ha disputato trentaquattro partite condite da sei reti e due assist che lo hanno portato ad essere uno dei migliori centrocampisti del campionato di serie D. In campo può ricoprire più ruoli, dal mediano al fantasista ed in passato ha già vestito la maglia del Ciliverghe nel corso della stagione 2016/17.

“Siamo felicissimo di annunciare l’acquisto di Franzoni, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – su di lui c’erano molte squadre non solo della zona bresciana, ma nel ragazzo fin dai primi incontri non c’è mai stato alcun tentennamento nel voler tornare a vestire la nostra maglia. E’ un colpo da novanta, un innesto prezioso per la sua duttilità in campo e per la sua intelligenza che sarà preziosa anche nello spogliatoio”.

“Torno in gialloblù con una consapevolezza diversa rispetto a tre anni fa – le parole di Andrea Franzoni – ma soprattutto con degli obiettivi diversi. Non sono qui di passaggio, ci tengo subito a chiarirlo, sono qui per costruire qualcosa di importante all’interno di un progetto ambizioso e non vedo l’ora di essere a disposizione del tecnico Carobbio che in passato ho avuto come compagno di squadra e di cui conservo un bel ricordo come uomo, da allenatore molti me ne hanno parlato molto bene, ho visto come fa giocare le sue squadre ed è un calcio propositivo e pieno di idee come piace a me. La sua presenza in

panchina ha sicuramente avuto un peso nella mia decisione, insieme al progetto del presidente Bianchini. Sta nascendo una squadra che ha delle ottime basi per fare bene; l’obiettivo per l’anno prossimo è sicuramente quello di chiudere il prima possibile il discorso salvezza, mentre personalmente spero di essere protagonista e di migliorare il bottino di reti della passata stagione”.