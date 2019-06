Tottenham-Liverpool, sosia di Klopp assalito dai fan dei Reds a Madrid [VIDEO]

Curioso episodio accaduto a poche ore dalla finale di Champions. I tifosi del Liverpool che hanno invaso le vie di Madrid hanno assalito un sosia di Jurgen Klopp scambiandolo per il manager tedesco. Selfie a raffica per i supporters inglesi e il povero malcapitato non si è sentito di deluderli, prestandosi divertito. In basso il VIDEO dell’accaduto.

A Jurgen Klopp lookalike gets mobbed by Liverpool fans in Madrid 😅#LFC #UCLfinal pic.twitter.com/qNPhF273of — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 1 giugno 2019