Barcellona, Bartomeu: “Neymar vuole lasciare il Psg ma…”, l’annuncio su de Ligt

“Sappiamo che Neymar vuole lasciare il Paris Saint-Germain ma sappiamo anche che il PSG non vuole che se ne vada”. Sono le importanti dichiarazioni presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, in merito a un possibile ritorno di Neymar in blaugrana. “Non mi piace parlare di giocatori di altre società così come a me non piace che parlino dei nostri. Lo ribadisco: non voglio parlarne”, conclude Bartomeu in conferenza stampa. Sembra difficile un possibile ritorno di Neymar al Barcellona con i blaugrana pronti a chiudere per Griezmann per l’attacco.

“De Ligt alla Juventus? Ho detto che so da tempo dove avrebbe giocato la prossima stagione, lo so ancora, ma non posso dire altro”.