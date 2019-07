Bari, aggiudicato lo stadio San Nicola per 5 anni

Il Bari si prepara ad una stagione da grande protagonista nel campionato di Serie C, nel frattempo si è aggiudicato la concessione quinquennale dello stadio San Nicola, la proposta è stata valutata positivamente dalla commissione apposita. Gli oneri di manutenzione sono a carico della società, proposta l’implementazione del sistema di videosorveglianza, ipotizzata anche una collaborazione con la società di calcio femminile ASD Pink Bari. L’accordo prevede la disputa delle partite della prima squadra e per altre iniziative anche culturali e di formazione

“Per la prima volta dal lontano 1990 (epoca di realizzazione dell’impianto) abbiamo messo in campo le condizioni per una concessione pluriennale dello stadio San Nicola”, spiega l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli: “Siamo contenti che la squadra di Calcio cittadina disputera’ il prossimo campionato a Bari, cosi’ come crediamo che l’idea della societa'” di proporre attività anche alternative alle partite “sia l’avvio di un percorso che possa riqualificare lo stadio e l’intera area circostante. Dal canto nostro, l’amministrazione si sta gia’ attivando per individuare le risorse utili alla sostituzione dei seggiolini dello stadio che avverra’ entro febbraio 2020”.