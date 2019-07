Calci di rigore, arriva la nuova regola: penalizzati i portieri, tutto nelle mani del VAR [DETTAGLI]

Cambia il regolamento del calcio dalla prossima stagione. Alcune novità le abbiamo viste adottate già al Mondiale Under 20 e al Mondiale femminile. Tra le novità più discusse c’è quella relativa ai calci di rigore. Il portiere dovrà mantenere almeno un piede sulla linea di porta fino al momento della conclusione. Adesso, spetterà al VAR controllare che ciò avvenga, in caso contrario, ammonizione per il portiere e calcio di rigore ripetuto. Tanti sono stati i casi, specie al Mondiale femminile di penalty ribattuti per questa regola: uno ha visto protagonista anche l’Italia con Girelli. Penalizzato in questo modo il portiere che rischia di prendersi due gialli nel giro di pochi secondi. Per questo motivo è stata chiesa una deroga sulla serie finale dei calci di rigore. In caso si vada dal dischetto alla fine dei supplementari la regola non varrà, anche perché una squadra rischierebbe di trovarsi senza portiere nel momento cruciale.