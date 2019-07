Calciomercato Napoli, il punto: la verità su James Rodriguez, Lozano e Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli attende novità sul fronte James Rodriguez. Dalla Spagna danno l’affare per fatto. Altri nomi caldi in entrata e in uscita sono Lozano e Insigne. Nelle scorse settimane si è parlato del messicano del Psv come alternativa al colombiano del Real Madrid. Anche Aurelio De Laurentiis ha smentito il possibile doppio colpo in entrata. Ma, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, il Napoli potrebbe prendere entrambi. Per James si parla di prestito con obbligo di riscatto fissato a 42 milioni. Per Lozano il Psv parte da una base di 55 milioni. Il problema per l’esterno messicano sarebbe quello dei diritti d’immagine che il Napoli vorrebbe gestire in assoluta autonomia.

Come farebbe il Napoli a permettersi questi due acquisti? Il motivo è presto detto. Come noto il rapporto tra Lorenzo Insigne e una parte della tifoseria napoletana si è incrinato, tant’è che si era parlato di una possibile cessione. Stando alle ultime voci, cedere Insigne non è più un’idea ma una possibilità concreta. Su tutte, la squadra più interessata è il Psg, che sta per perdere Neymar, direzione Barcellona. Il Napoli, dunque, lavora assiduamente in questa direzione. Con James sempre più vicino, i prossimi passi sono la cessione di Insigne e l’assalto a Lozano.