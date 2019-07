Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime trattative: cessioni per la Juve Stabia, doppio acquisto Ravenna

Tante operazioni in Serie B, Serie C e Serie D. Doppia uscita per il Parma. Il club ducale comunica la cessione a titolo temporaneo annuale dei giocatori Manuel Nocciolini e Vincenzo Mustacciolo al Ravenna.

La S.S. Juve Stabia comunica di aver ceduto con la formula del prestito al Sorrento Ciro Solimeno. Oltre all’attaccante classe 2002, allo stesso club, sempre con la formula del prestito, è stato ceduto il difensore classe 2002 Christian D’Aniello.

Cresciuti nel settore giovanile gialloblù, Solimeno ha fatto parte della Berretti per poi essere aggregato alle Final Four disputate dall’Under 17 Nazionale. D’Aniello, invece, è stato parte integrante dell’Under 17 Nazionale dall’inizio alla fine della stagione. Ai giovani calciatori va il nostro ringraziamento per quanto fatto con le vespe e un in bocca al lupo per la nuova avventura.

La S.S. Juve Stabia comunica, inoltre, di aver ceduto con la formula del prestito al Nola Giuseppe Calise. Oltre al centrocampista classe 2001, sempre con la formula del prestito, è stato ceduto il difensore classe 2002 Raffaele Chierchia alla Scafatese. Cresciuti nel settore giovanile gialloblé, Calise ha fatto parte della Berretti. Chierchia, invece, è stato parte integrante dell’Under 17 Nazionale. Ai giovani calciatori va il nostro ringraziamento per quanto fatto con le vespe e un in bocca al lupo per la nuova avventura.