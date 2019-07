Calciomercato Serie B e Serie C, le trattative: la Reggina fa sul serio, Schiattarella al Benevento

Non solo il calciomercato in Serie A, si muovono anche le squadre in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Benevento ha trovato l’accordo con la Spal e con Schiattarella, importante rinforzo per il centrocampo, l’Empoli ha avuto il via libera dal Parma per Dezi e Stulac. Il Venezia si regala Franco Zuculini mentre Broh ha raggiunto l’accordo con il Cosenza. Colpo del Pordenone che ha preso Monachello dell’Atalanta, il Crotone ha chiesto Vido sempre ai nerazzurri. Lo Spezia tratta il difensore uruguaiano Formiliano del Penarol. In Serie C Bellusci al Monza, il Padova prende Rondanini dalla Cremonese, Savini all’Albinoleffe, Maddaloni al Cesena, Libertazzi al Rende.

La Reggina ha chiuso per il difensore Loiacono, svincolato dal Foggia, si tratta di un grande colpo, nelle prossime ore la firma di un triennale. Secondo altre indiscrezioni poi la caccia agli ultimi due tasselli dell’11 base, un esterno sinistro di centrocampo ed un attaccante, i nomi in pole al momento sono quelli di Donnarumma e Sarao.