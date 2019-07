Europei Under 19, l’Italia si riscatta: netto poker all’Armenia

Italia, che riscatto. Dopo la brutta battuta d’arresto all’esordio dell’Europeo Under 19, la compagine di Nunziata si è sbarazzata facilmente dell’Armenia rifilandole un poker senza attenuanti.

La doppietta di Portanova, oggi in gran spolvero, accompagnata dalle reti di Merola e Raspadori, hanno suggellato la prestazione azzurra, impeccabile nella sua esecuzione. Un risultato che sicuramente dà morale e che rilancia le possibilità di qualificazione dell’Italia che sabato dovrà vedersela con la Spagna, che oggi nell’altra partita del girone A ha pareggiato (1-1) con il Portogallo, e sarà necessaria un’altra vittoria per accedere alla semifinale.

Soddisfatto Carmine Nunziata che loda la prestazione dei suoi ragazzi: “Sono contento per come la squadra ha condotto una partita – dichiara il tecnico Azzurro – che non era scontata sotto il profilo psicologico. Ora ci attende il match decisivo contro la Spagna e confido in una partita giocata con la stessa determinazione di oggi“.