Inter, i convocati per la tournée asiatica: c’è Nainggolan

Concluso il ritiro di Lugano, l’Inter partirà nel pomeriggio alla volta di Singapore, dove sfiderà Manchester Utd, Juventus e Psg, prima di far rientro in Europa per le gare contro Tottenham e Valencia.

Ecco l’elenco dei giocatori convocati:

Portieri: Berni, Handanovic, Padelli;

Difensori: Bastoni, D’Ambrosio, Dalbert, De Vrij, Ranocchia, Skriniar, Ntube, Pirola;

Centrocampisti: Agoumé, Barella, Borja Valero, Brozovic, Candreva, Gagliardini, Joao Mario, Lazaro, Nainggolan, Perisic, Sensi;

Attaccanti: Longo, Politano, Colidio, Esposito, Vergani.

Nei prossimi giorni Godin, Vecino e Puscas si aggregheranno al gruppo in ritiro.