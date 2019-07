Jorginho, arriva la stoccata: “Sarri era il mio allenatore, ma non un amico…”

“Sarri era il mio allenatore ma non un amico, abbiamo lavorato insieme per quattro anni ma ora inizia una nuova stagione, un nuovo capitolo della mia vita, e bisogna guardare avanti. Sarri è andato via e io sono rimasto qui e devo fare la mia parte per il Chelsea“. Stoccata di Jorginho all’ex allenatore Maurizio Sarri, con cui i due sono stati insieme sia al Napoli che al Chelsea.

“Il 4-2-3-1 è un modulo nuovo per me, ma mi piace. Bisogna correre tanto ma credo che possiamo fare bene. Ho più spazio per inventare e questo significa che sono più libero, posso sfruttare meglio la mia capacità creativa, chissà che questo non mi permetta di fare più assist“.