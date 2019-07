Juventus, Franco Causio: “Rabiot? Non sposta gli equilibri”

“Mi auguro che vada alla Juve. Se quest’anno il campionato e’ finito a febbraio, se i bianconeri continuano cosi’ sicuramente l’anno prossimo terminera’ prima”. Sono le dichiarazioni di Franco Causio a margine di un evento legato al premio ‘Fair Play-Menarini’ 2019. “Sinceramente penso che tutte le squadre si rinforzeranno, cominciando dal Napoli e dall’Inter, quindi sicuramente qualcosa di positivo vedremo – dice il campione del mondo di Spagna ’82 -. Mi auguro che il campionato quest’anno dica qualcosa di diverso rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni”.

“Rabiot? Se non ha spostato gli equilibri in chiave Champions League l’anno scorso Cristiano Ronaldo non vedo come possa farlo Rabiot. Credo che il francese fara’ parte di un sistema, la Juve sta facendo grandi operazioni di mercato, sta ringiovanendo la rosa con giocatori importanti, internazionali, che giocano nelle rispettive nazionali. La differenza fra la Juve e le altre e’ che i bianconeri prendono giocatori indebolendo le altre, questo la dice lunga”.

Sulla Fiorentina: “a Firenze i Della Valle hanno fatto sicuramente un gran lavoro, non so per quale motivo abbiano lasciato – ha proseguito – Commisso? Ho visto e ho sentito che e’ arrivato con grande entusiasmo e spero che questo gli permetta di fare un gran bel lavoro. Poi c’e’ il mio amico Antognoni e quindi auguro ogni bene ai viola”.