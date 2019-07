Malattia Mihajlovic, il bel messaggio di Giovannini: “Il gesto del serbo è coraggioso e va ammirato”

“Quando una grave malattia colpisce uno sportivo famoso l’emozione è più forte perché allo sport si associano sempre la forza e l’invincibilità. Il gesto di Mihajlovic è stato coraggioso e va ammirato soprattutto perché trasmette un messaggio di determinazione e speranza ai tanti, non famosi, che lottano in silenzio per combattere l’identico male. E ciò ha un valore inestimabile“. Sono le parole del magistrato Valter Giovannini in merito alla vicenda legata al tecnico serbo.

“La società Bologna Calcio – prosegue – ha poi già vinto il suo scudetto: quello della serietà e del rispetto per il valore dell’uomo cui ha affidato i suoi destini sportivi“.