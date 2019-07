Milan, Berlusconi: “devo parlare con Giampaolo, ho tante cose da suggerirgli”

Il cuore di Silvio Berlusconi continua ad essere rossonero nonostante il momento difficile che sta attraversando il Milan. “E’ un momento di passaggio in cui il Milan deve trovare la giusta volonta’ di puntare in alto, che deve essere sostenuta e realizzata dalla giusta dirigenza, e’ quello che mi auguro”, confessa al canale You Tube di Carlo Pellegatti da Lugano, a margine della presentazione della partnership fra il suo Monza e Philipp Plein. “Devo ancora parlare con Giampaolo, ho tante cose da suggerirgli ma e’ bravo e sono sicuro che sapra’ fare propri alcune mie considerazioni che vengono dalla mia lunga permanenza al Milan”, osserva ancora Berlusconi, che non esclude un’amichevole fra Monza e rossoneri: “Ancora non ci abbiamo pensato, vorrei prima che il Monza giochi come vogliamo noi. Vogliamo fare del Monza una societa’ e una squadra modello. Il calcio di oggi e’ molto professionale ma con molti stranieri, basatao sulla forza fisica. Vorrei col Monza tornare a un calcio fatto di idee, invenzioni, tecnica, che non vedo piu'”.