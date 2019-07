E’ il caso di dire la prova del 9 per Krzysztof Piatek. Il bomber polacco del Milan ha annunciato, attraverso un video su Instagram pubblicato contemporaneamente anche dalla società, il suo nuovo numero di maglia. La numero 9 del Milan è considerata una vera maledizione: Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva e Higuain non sono riusciti a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi. Ora toccherà a Piatek, uno che ha dimostrato di non aver paura, di amare le sfide e soprattutto di vincerle. Ora Piatek e i tifosi sperano di superare la prova del 9.

#Piatek si prende la maglia numero 9 del #Milan. Forza Pistolero, ci aspettiamo un’altra grande stagione da parte tua! pic.twitter.com/715ABH5f4E — Matteo Bellan (@TeoBellan) 9 luglio 2019

Formazioni Serie A, come cambiano gli 11 con i nuovi acquisti: gli schieramenti delle 20 squadre [FOTO]