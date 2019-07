Neymar, ancora messaggi d’affetto al Barcellona: “Messi è il migliore con cui ho giocato”

Nonostante dalla Spagna insistano sulla Juventus come possibile prossima destinazione di Neymar, l’asso brasiliano continua a lanciare messaggi d’affetto al Barcellona. E, dopo aver indicato nel 6-1 al Psg il momento migliore della sua carriera, l’attaccante della compagine afferma: “Messi è il migliore con cui abbia mai giocato – le sue parole in un’intervista per ‘Oh My Goals’ – Per me è il migliore al mondo e il migliore che ho visto giocare. Formavamo una coppia spettacolare, geniale. Per me è stato un piacere e un onore giocare con lui, e in più è un amico“.