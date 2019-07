Come previsto Neymar sabato non sarà in campo sabato a Macao nel match che vedrà di fronte il Psg di Tuchel e l’Inter di Conte. L’attaccante brasiliano, così come Presnel Kimpembe, resteràad allenarsi a Shenzhen e non parteciperà alla sfida contro i nerazzurri. Regolarmente in gruppo Marco Verratti, Kylian Mbappé ed Edinson Cavani.