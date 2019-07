Spal, Semplici: “Buona gara, ma siamo ancora incompleti”

“Ci tenevamo a fare una buona gara dopo una settimana di lavoro. Abbiamo messo in campo quelle poche indicazioni che sono state date in settimana e partire con alcuni giocatori della passata stagione è un vantaggio. Abbiamo fatto una buona gara, deve essere di buon auspicio per rimettere le basi per costruire qualcosa di importante“. Queste le parole del tecnico della Spal Leonardo Semplici dopo il primo test stagionale che ha visto la Spal battere l’ND Gorica 3-1.

“D’Alessandro? E’ appena arrivato, ha fatto sei allenamenti con noi – commenta a Sky Sport il tecnico degli estensi – Siamo ancora incompleti ma per il nostro budget dobbiamo aspettare agosto per prendere quei giocatori che fanno al caso nostro. La società sta lavorando per questo e mi auguro di avere una rosa competitiva per arrivare alla salvezza. Vogliamo confermare quanto di buono fatto l’anno scorso, è un traguardo difficile ma possiamo raggiungerlo“.